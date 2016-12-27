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Общество

Три муниципальных библиотеки предстали перед читателями в совершенно новом виде

Итоги уходящего года
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке продолжается модернизация муниципальных библиотек в рамках программы главы города Игоря Пушкарёва, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В этом году в совершенно новом виде перед читателями предстали три библиотеки.

3 февраля открылась обновлённая библиотека № 16 на ул. Котельникова, 20. Библиотечное пространство разделено на несколько тематических зон – открытое книгохранилище, уютный читальный зал, пользовательские места для работы в Интернете. Для этого была проделана масштабная работа - специалисты обновили коммуникации, потолки, стены, вентиляцию, освещение, сделали современные наливные полимерные полы. Особое внимание уделено комфорту маломобильных читателей - крыльцо оборудовано пандусом, дверные проёмы и санузлы расширены.

Модернизированная библиотека № 16 распахнула двери для своих читателей во Владивостоке (13).JPG

2 марта после капитального ремонта двери распахнула модернизированная муниципальная библиотека № 8 в районе Змеинки (ул. Приморская, 5). В библиотеке создан современный культурный центр с комфортным гармоничным пространством. Впервые в доме книги появился настоящий кинозал, лекторий и даже галерея. Особенно ценно появление такого культурного центра для отдаленного района города.

Глава Владивостока Игорь Пушкарёв Модернизированная библиотека № 8 станет центром притяжения для горожан всех возрастов (3).JPG

6 октября во Владивостоке состоялось официальное открытие первой на Дальнем Востоке России молодёжной библиотеки «Бук». В муниципальной библиотеке на ул. Светланской, 55 сделан капитальный ремонт и установлено самое современное оборудование. В ходе ремонтных работ в библиотеке обновили все помещения, коммуникации, сантехническое оборудование. Особое внимание уделено вентиляции и освещению. Также в библиотеке уложены наливные полимерные полы, которые отвечают самым высоким требованиям комфорта и безопасности.

Напомним, задачу модернизировать муниципальные библиотеки поставил глава Владивостока Игорь Пушкарёв. За последние два года полностью обновились библиотека № 5 в районе Эгершельда на ул. Леонова, 21, детская библиотека № 7 и универсальная библиотека № 12 на ул. Калинина, 281, библиотека № 16 на ул. Котельникова, 20, библиотека № 8 на ул. Приморской, 5, молодежная библиотека на ул. Светланской, 55.

Оригинальный дизайн, современная мебель, мультимедийные экраны, бесплатный Wi-Fi, автоматизированное обслуживание, множество интереснейших мероприятий делают модернизированные библиотеки привлекательными для читателей. Сейчас муниципальные библиотеки Владивостока – это не только место для хранения книг, но и полноценные образовательные и культурные центры.

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