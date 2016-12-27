Жительница Приморья осуждена за «золотую» кражу

Обвиняемая полностью признала свою вину

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Житель Ханкайского района осужден за кражу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ведомство.

Установлено, что преступление было совершено в августе 2016 года. Обвиняемая, находясь в гостях у дальнего родственника, похитила золотые серьги и браслет, которые принадлежали его сожительнице. Ювелирные украшения находились на видном месте.

Сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Во время судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину.

Суд признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с выплатой ущерба на сумму 15067 рублей.