Гороскоп на 27 декабря

Сегодня не следует ставить перед собой важных целей и задач

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

27 декабря 2016 года лучше не ставить перед собой каких-либо важных целей и задач. Сегодня будет преобладать очень легкомысленный эмоциональный настрой, который не даст возможности сосредоточиться, сообщает Астро-Гороскоп.

Овен



Овнам этот день следует провести в движении. Если вы позволите себе лениться накануне новогодних торжеств, в последние дни перед праздником вам придётся и завершать все дела по хозяйству, и в стремительном темпе покупать подарки для близких.

Телец

Тельцы в этот вторник окажутся во власти грустных размышлений о своей судьбе. Подводя итоги уходящего года, вы увидите, что очень много не сделано. Прогнав прочь депрессию, уже сегодня вы составите план, как приблизиться к процветанию и успеху.

Близнецы

Близнецов 27 декабря ожидает бесконечная череда знакомств и общения с самыми разными людьми. Вашими собеседниками сегодня станут и умудрённые сединами родственники, и новые жильцы, которые недавно поселились по соседству.

Рак



Ракам сегодня навредит излишняя мнительность. Во время вечеринки вы будете пристально контролировать поведение любимого человека. Такое отношение вызовет гнев с его стороны, а вам придётся ещё долго оправдываться за свои поступки.

Лев

Львы в этот день насладятся полным взаимопониманием со своими приятелями. При составлении плана новогодних мероприятий в вашей компании будут звучать шутки и смех. Итогом этого "собрания" станет шумная вечеринка, которая закончится значительно позже полуночи.

Дева

Перед Девами 27 декабря 2016 г возникнет очень много соблазнов. Во время семейного торжества вы сначала нарушите свою предновогоднюю диету (попробуете пару калорийных лакомств и торт), а в конце вечеринки совершенно расслабитесь и позволите себе настоящее обжорство.

Весы

Весам сегодня не захочется поддаваться всеобщей предновогодней суете. Пока все вокруг заняты подготовкой к празднику, вы предпочтете читать любимую книгу или болтать по телефону со своими многочисленными приятелями.

Скорпион

Скорпионы 27 декабря 2016 будут очень непоследовательны в своих финансовых тратах. Во время похода в магазин вы сначала будете экономить буквально на всём, а в конце "шопинга" пойдёте и потратите все бережно отложенные средства на совершенно ненужные вещи.

Стрелец

Стрельцам сегодня необходимо очень бережно отнестись к своей репутации. Если вы будете флиртовать со всеми подряд и не слишком серьёзно отнесётесь к выбору новых знакомых, окружающие станут считать, что вы очень ветреная и легкомысленная особа.

Козерог

У Козерогов этот день останется в памяти как очень радостный и позитивный период. И общение с приятелями, и отношения с близкими членами своей семьи подарят вам бесконечное счастье и ощущение полного благополучия.

Водолей

Всеми поступками Водолеев в этот день будут руководить романтические настроения. Если вы одиноки, сегодня вы имеете все шансы встретить свою судьбу. Если вы состоите в паре, сделайте всё зависящее от себя, чтобы подарить много радости своей второй половинке.

Рыбы



Настроение Рыб в этот день сильно испортят скандалы с домочадцами. Попробуйте не принимать близко к сердцу всё, что вам говорят. Наберитесь терпения, не отвечайте негативом на негатив и абстрагируйтесь от услышанной критики.