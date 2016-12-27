Во Владивостоке сегодня, 27 декабря, без осадков

В Приморье сильный ветер

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 27 декабря, погоду в Приморье определяет поле повышенного давления. переменная облачнорсть, преимущественно без осадков. На дорогах местами снежный накат. Ветер северо-западный умеренный, на побережье сильный. Температура воздуха -3...-18 °C, сообщает Примпогода.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-западный, западный сильный. Температура воздуха -12...-14 °C.

В Уссурийске переменная облачность, преимущественно без осадков. На дорогах снежный накат. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха - 9...-11°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный умеренный до сильного. Температура воздуха -7...-9 °C.