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Общество

«Восточный Порт» бережно относится к вагонам

Выгрузка производится посредством вагоноопрокидывателей
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

АО «Восточный Порт» применяет меры бережной выгрузки вагонов, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу АО "Восточный порт". В 2016 году количество обработанных вагонов за 11 месяцев увеличилось почти на 4 500 до 297 788 при снижении количества поврежденных вагонов на 10%. Существенно снизить количество повреждений удалось за счет изменения логистики и расстановки техники в причальной и тыловой зонах.

Специализированный угольный комплекс АО «Восточный Порт», где выгрузка производится посредством вагоноопрокидывателей, считается образцовым в отношении бережной выгрузки. Мощные вагоноопрокидыватели, рассчитанные на 4 вагона, в течение 3 минут переворачивают вагоны на 180 градусов, пересыпая весь уголь из вагонов в бункер, где происходит дальнейшая сортировка, а вагоны формируются в составы для отправки на железнодорожную станцию. Вагоноопрокидыватели оснащены специальной защитой от повреждений подвижного состава.

На Универсальном перегрузочном комплексе АО «Восточный Порт» с грейферным методом выгрузки в 2016 году полностью изменили логистическую цепочку и расстановку техники в причальной и тыловой зонах. Выгрузка из вагонов портальными кранами на канатах больше не применяется. Теперь выгрузка угля из вагонов на этом комплексе осуществляется с помощью кранов-манипуляторов на жесткой рукояти. За 11 месяцев 2016 года количество выгруженных вагонов на Универсальном перегрузочном комплексе возросло на 23% до 72 153 единиц по отношению к аналогичному периоду 2016 года, а случаи повреждений вагонов сократились на 10% по отношению к показателям прошлого года.

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