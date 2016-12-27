Голод повышает трудоспособность людей, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые заявили, что чувство голода повышает работоспособность, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 1500 добровольцев. Все они были сотрудниками одной крупной американской компании, которая занимается разработкой новых технологий.

Добровольцам предложили отказаться от еды на 36 часов. Эти люди не ели с вечера понедельника до утра среды. Результат показал, что в период голодания участники эксперимента были более креативными, чем тогда, когда они не отказывались от еды.

По мнению специалистов, в период голода организм начинает расходовать накопленные ранее запасы энергии, что позволяет человеку работать более продуктивно.