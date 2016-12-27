В приморском поселке создана добровольная народная дружина

В ряды ДНД дружинники вступили с целью оказания помощи сотрудникам полиции

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В администрации Шкотовского городского поселения состоялось заседание членов новой добровольной народной дружины, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. Инициатором создания общественного формирования выступила инициативная группа местных жителей. В настоящее время готовится комплект документов для регистрации дружины.

Первый заместитель главы администрации Шкотовского городского поселения Павел Арсенюк, заместитель начальника отделения полиции № 26 Андрей Козин, старший инспектор группы охраны общественного порядка Роман Аверин рассказали собравшимся о целях и задачах, поставленных перед народными дружинами, а также о правах, обязанностях, ответственности, правовой и социальной защите народных дружинников.

В ходе мероприятия дружинники рассказали, что в ряды ДНД они вступили с целью оказания помощи сотрудникам полиции в наведении порядка на улицах и в общественных местах, в профилактике правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних, укреплении уровня доверия граждан к органам внутренним дел.