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Полиция изъяла у приморца синтетические наркотики

32-летняя жительница Владивостока доставлена в отдел полиции
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Патрулируя на маршруте в районе улицы Вокзальная, сотрудники полиции отдела МВД России по городу Артему обратили внимание на женщину, которая своим поведением вызвала подозрение у инспекторов патрульно-постовой службы, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю. 

32-летняя жительница Владивостока доставлена в отдел полиции. В ходе личного досмотра в кармане ее одежды обнаружено и изъято порошкообразное вещество со специфическим запахом.

Криминалистическая экспертиза установила, что исследуемое вещество является наркотическим веществом синтетического происхождения («скорость). Общий вес составил 5 граммов, что является крупным размером.

В следственном подразделении возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до десяти лет.

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