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Общество

Гостей на МедиаСаммите-2017 станет в два раза больше

Заседания Общественного экспертного совета по развитию информационного общества прошло в Приморье
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Ежегодный форум средств массовой информации – МедиаСаммит-2017 – примет на своей площадке почти семь тысяч участников, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Об этом сообщили в ходе заседания Общественного экспертного совета по развитию информационного общества в Приморье.

По словам секретаря краевого отделения «Союза журналистов России» Елены Ардальяновой, организаторы ставят перед собой задачу – увеличить количество участников по сравнению с 2016 годом в два раза.

«Если в этом году приморская медиа-площадка объединила около 3,5 тысяч представителей СМИ, то в 2017 году мы ожидаем уже семь тысяч участников. Среди них – группа европейских журналистов, делегации с разных регионов России, а также экспертное сообщество – депутаты Госдумы РФ, пресс-секретари федеральных ведомств и другие», – отметила она.

Значительно расширится и формат мероприятия. В тематическую повестку МедиаСаммита-2017 включат вопросы использования современных технологий, возможностей интернета и телекоммуникаций

«Помимо этого, в рамках форума пройдет приморский кинофестиваль “Человек и море” и уже традиционные – конкурс пресс-служб и средств массовой информации», – добавила Елена Ардьянова.

В ходе заседания ОЭС эксперты также обсудили еще одно мероприятие следующего года – бизнес-премию «Золотой мост».

По словам заместитель генерального директора «Примамедиа» Алексея Мигунова, бизнес-премия «Золотой мост» направлена на развитие малого и среднего бизнеса, а также поощрение предпринимательских инициатив.

«Нам важно дать объективную оценку приморскому бизнес-сообществу. Планируется, что в мероприятии будет задействованы лучшие региональные эксперты в этой сфере, среди которых первый вице-губернатор Приморья Василий Усольцев, бизнес-омбудсмен Марина Шемилина, руководитель крупнейших компаний и другие», – отметил он.

Кроме того, представителей Общественного экспертного совета проинформировали о том, что в 2016 году приморские СМИ стали больше писать на социальные темы. Это стало возможным благодаря грантовой поддержке редакций.

В 2016 году в эфире региональных телеканалов было размещено почти 100 часов социально значимой информации. Более 500 материалов опубликовано на веб-ресурсах, в печатных СМИ подготовлено почти тысяча полос», – сообщила заместитель директора департамента информационной политики Ирина Тараканова.

Заместитель руководителя ведомства также отметила, что работа по оказанию поддержки редакций средств массовой информации будет продолжена и в следующем, 2017 году, а также призвала муниципальные СМИ более активно участвовать в конкурсах социальных проектов.

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