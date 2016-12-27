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Спорт

17 команд примут участие в турнире по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарёва

Турнир проводится седьмой раз
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в турнире по дворовому хоккею с шайбой на кубок главы города Игоря Пушкарёва готовы побороться 17 команд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Это будет уже седьмой общегородской турнир. Приём заявок завершен, соревнования стартуют 7 января 2017 года.

В дворовом чемпионате примут участие команды ветераны - «Викинги», «Беркут», «Босфор», «Бриз», «Болотные вепри», «Tandra», «Терминал», «Ярость», «Фанка», «Змеинка», «Почтенное общество», «Витязь», а также команды-новички - «Молот», «Молот -2», «Рубин-2003», «Русский остров» и «Старт».

«Несмотря на то, что много команд после нашего турнира переходят играть в городскую лигу, нам удалось набрать 17 команд на предстоящий сезон. Среди них 5 новичков, причем одна команда из Шкотовского района. Большое количество заявок говорит о том, что зимние виды спорта продолжают активно развиваться в нашем городе, и хоккей среди них - один из самых популярных», - рассказала начальник управления физической культуры и массового спорта администрации Владивостока Юлия Вельбик.

Напомним, к участию в турнире допускаются команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участие в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее смогут принять участие игроки в возрасте от 14 лет и старше в статусе «любитель».

Состязания хоккеистов будут проходить на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. О месте и времени проведения турниров будет сообщено дополнительно. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

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