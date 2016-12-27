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Общество

Тысячи уличных фонарей освещают улицы, дворы, скверы и набережные Владивостока

А в преддверии Нового года Владивосток украсила новогодняя иллюминация
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В администрации приморской столицы продолжают подводить итоги уходящего года, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Так, по информации управления по вопросам топливно-энергетического комплекса в 2016 году сотрудники МУПВ «Владивостокское предприятие электрических сетей» вели плановое обслуживание городской системы уличного освещения, замену неработающих светильников, ремонт опор и другие работы.

На сегодняшний день город освещают 46 тысяч фонарей. Специалисты в постоянном режиме следят за исправной работой освещения на центральных улицах, в спальных районах и в самых отдаленных городских уголках, во дворах, на территориях школ и детских садов, в скверах, на набережных, на пешеходных переходах.

Также ведется обслуживание архитектурной подсветки, которая установлена на общественных и жилых зданиях, в том числе, на зданиях, являющихся памятниками истории. Всего во Владивостоке свыше 100 зданий оформлены контурной архитектурной подсветкой, которая также создает яркий облик вечернего города.

В теплое время года МУПВ "ВПЭС" ведет также обслуживание городских фонтанов, в том числе, обеспечивает исправную работу главного фонтана на Спортивной набережной - светомузыкального. В этом году был проведен ремонт электрооборудования на водном комплексе на Университетской набережной.

В управлении по вопросам ТЭК отметили: чем лучше освещенность, тем выше безопасность в городе, в том числе, на дорогах и на пешеходных переходах, меньше условий для совершения преступлений. Кроме того, уличная подсветка делает город более ярким и привлекательным для жителей и гостей.

Работы по освещению города и обслуживанию электрических сетей будут продолжены администрацией Владивостока в 2017 году.

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