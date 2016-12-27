В Забайкалье мужчина украл корову, чтобы отметить Новый год

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, вторник, 27 декабря , РИА Vladnews.

В Забайкалье правоохранительные органы местного жителя, который похитил корову, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.



Сообщается, что 24 декабря в полицию обратилась жительница Нерчинска, которая сообщила о краже животного. Во время расследования была обнаружена корова, а затем и сам похититель. Им оказался 41-летний ранее судимый местный житель, который дал признательные показания. Мужчина пояснил, что хотел продать мясо животного, а на вырученные деньги отпраздновать Новый год.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит лишение свободы до пяти лет.





