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Дело Пушкарёва

Брат мэра Владивостока оставлен под арестом

Мосгорсуд не отменил решение Басманного суда
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Московский городской суд сегодня, 26 декабря, отклонил апелляционную жалобу защиты генерального директора ООО "Востокцемент" Андрея Пушкарева - брата главы Владивостока Игоря Пушкарева. 

Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат Андрея Пушкарева Владимир Поликарпов, заседание только что завершилось, суд оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы - оставить Андрея Пушкарева под домашним арестом еще на три месяца - до 28 февраля 2017 года. Суд вновь не прислушался к доводам защиты о состоянии здоровья подзащитного и необходимости срочной операции.

Среди основных доводов защиты: в действиях Андрея Пушкарева нет состава преступления. Доводы, что на свободе он помешает ходу следствия, ничем не подкреплены. И, наконец, Андрею Пушкареву необходимо проходить лечение, которое не может проводиться в условиях ареста.

Напомним, Андрей Пушкарев проходил лечение после несчастного случая, произошедшего с ним в новогоднюю ночь на 1 января 2015 года. За период с января 2015 года по июнь 2016 ему было сделано 22 операции.

Как ранее сообщало РИА VladNews, Андрею Пушкареву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп, совершенный группой лиц по предварительному сговору). 

Отметим, что «Востокцемент» за несколько лет подарил администрации Владивостока стройматериалов почти на 1 млрд рублей. Нынешний генеральный директор компании Владимир Пушкарев рассказал, как повлияло на работу предприятия пристальное внимание надзорных органов, и прокомментировал уголовные дела в отношении братьев

Также сегодня, 26 декабря, Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты главы Владивостока Игоря Пушкарева и оставил в силе решение Басманного районного суда Москвы -арест до 28 февраля 2017 года.

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