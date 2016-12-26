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«Адмирал» сегодня играет с хабаровским «Амуром»

Игра обещает быть крайне интересной
Фото: ХК Фото: ХК "Адмирал"
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня, 26 декабря, «Адмирал» принимает на своем льду соседей - хабаровский «Амур», сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу КХЛ. Игра обещает быть крайне интересной. Уже традиция, что дальневосточные клубы бьются между собой до последнего.

В пятницу наш клуб принимал сибиряков - «Югру» из Ханты-Мансийска. Этот победный матч запомнится форс-мажорным опозданием «Югры». На льду в первом периоде была равная борьба, силовой хоккей. Но во втором периоде преимущество дальневосточников было неоспоримым. Удавались одиночные проходы, коллективные распасовки и точные броски, видение поля. Счет стал 3:0. Лишь в середине заключительной трети ханты-мансийцы отквитали одну шайбу, но «Адмирал» быстро ответил голевой атакой. Окончательный счет 4:1. 

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