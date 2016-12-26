Борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Москву

Поиск пострадавших продолжается

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Сегодня утром, 26 декабря, в Москву вылетел Ил-76 военно-транспортной авиации с телами людей, погибших в катастрофе Ту-154 над Черным морем, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

На борту самолета находятся 10 тел и 86 фрагментов тел. В Москве специалисты проведут генетическую экспертизу останков.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в воскресенье, 25 декабря, в Адлере потерпел крушение самолет, на борту которого находились 92 человека. Авиалайнер летел в Сирию, что поздравить военнослужащих российской армии с Новым годом.

В настоящее время на месте крушения продолжаются поисково-спасательные работы.



