Названы основные причины крушения самолета Ту-154 в Адлере

Расследование продолжается

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Глава Министерства транспорта России Максим Соколов озвучил основные версии катастрофы Ту-154, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

По мнению экспертов, крушение авиалайнера произошло из-за отказа техники, либо из-за ошибки пилотов. Также версия о теракте полностью еще не исключена, но основной она не является.

Отметим, что поисково-спасательная операция продолжается в круглосуточном режиме.

Как ранее сообщало РИА VladNews, авиакатастрофа произошла в воскресенье, 25 декабря, в Адлере. В момент аварии на борту самолета находилось 92 человека, все они погибли.