Брат мэра Владивостока оставлен под арестом 21:43, 26 декабря Брат мэра Владивостока оставлен под арестом (Эксклюзив)
Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард 20:05, 26 декабря Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард (Эксклюзив)
Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом 19:40, 26 декабря Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 27 вторник
01:04
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
00:03
В Забайкалье мужчина украл корову, чтобы отметить Новый год
Декабрь, 26 понедельник
23:26
Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые
22:28
Житель Петербурга облил свою мать кипятком
21:43
Брат мэра Владивостока оставлен под арестом Эксклюзив
21:12
На Кубани 12-летний мальчик застрелил 6-летнюю сестру
20:21
За торговлю в неустановленных местах владивостокцам предстоит заплатить штрафы
20:05
Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард Эксклюзив
19:40
Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом Эксклюзив
19:34
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к будущим мамам Фото
19:01
«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья Фото и Видео
18:19
Водитель владивостокского автобуса заплатит штраф за разговоры по телефону
18:07
«Адмирал» сегодня играет с хабаровским «Амуром»
18:04
Борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Москву
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 26 декабря
17:51
Названы основные причины крушения самолета Ту-154 в Адлере
17:41
Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
17:31
Вся Россия заплатит за снижение цен на электричество в ДФО
17:27
Ученые: Болотные ящеры-динозавры теряли зубы, когда у них рос клюв
17:10
Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении Игоря Пушкарева
17:02
Морепродукты продлевают жизнь, - ученые
16:57
В поселке Нелькан сгорела дизельная электростанция
16:54
В NASA опровергли теорию "лунного" заговора
16:51
В Приморье на реке Черная пропал мужчина
16:44
Новый тематический музей открылся во Владивостоке Фото
16:35
Строитель Приморского океанариума продолжает давать показания Эксклюзив
16:31
Ученые выяснили, как у людей появился мозг
16:15
Мужчине сожгли автомобиль за его же деньги Фото
16:04
Необычные доноры пришли на станцию переливания Владивостока Видео
15:57
Предновогодняя неделя будет холодной во Владивостоке
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4060 (196) от 27 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Красота и Здоровье

Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые

Специалисты провели исследование
Фото: ann-a-t.livejournal.com Фото: ann-a-t.livejournal.com
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что молитва способна активизировать те же участки мозга, что и любовь, наркотики и азартные игры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 19 молодых людей из общины мормонов. С помощью магнино-резонансной терапии отслеживали, что происходит в мозгу добровольца в момент чтения им отрывков из Книги Мормона и цитат духовных лидеров, а также во время молитвы.

Результат показал, что при сильных религиозных переживаниях у участников эксперимента активировалось несколько участков мозга. Причем у всех добровольцев активировался участок мозга, известный как прилежащее ядро. Следует уточнить, что этот участок отвечает за системы вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии и страха.


Свои ощущения сами добровольцы описывали, как умиротворение и физическое ощущение теплоты.

comments powered by Disqus
Похожие новости
Морепродукты продлевают жизнь, - ученые
17:02, 26 декабря 2016 Морепродукты продлевают жизнь, - ученые

«Дары моря» помогают бороться с лишним весов

Ученые выяснили, как у людей появился мозг
16:31, 26 декабря 2016 Ученые выяснили, как у людей появился мозг

В этом помогли древнейшие из ныне живущих позвоночных

Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые
14:49, 26 декабря 2016 Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые

Специалисты провели исследование

Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки
12:54, 26 декабря 2016 Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки

На свет могут выйти наркомания, алкоголизм, игромания и болезненная тяга к сексу

ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы
12:17, 26 декабря 2016 ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы

Эффективность прививки - 100%

Раздельный сон укрепляет брак, - ученые
12:02, 26 декабря 2016 Раздельный сон укрепляет брак, - ученые

Стало известно о негативных последствиях отдыха в одной кровати

Стало известно, как желудок
15:49, 25 декабря 2016 Стало известно, как желудок "отмечает" Новый год

За новогодними и рождественскими столами переедает каждый третий человек