Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что молитва способна активизировать те же участки мозга, что и любовь, наркотики и азартные игры, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Специалисты провели исследование, в котором принимали участие 19 молодых людей из общины мормонов. С помощью магнино-резонансной терапии отслеживали, что происходит в мозгу добровольца в момент чтения им отрывков из Книги Мормона и цитат духовных лидеров, а также во время молитвы.

Результат показал, что при сильных религиозных переживаниях у участников эксперимента активировалось несколько участков мозга. Причем у всех добровольцев активировался участок мозга, известный как прилежащее ядро. Следует уточнить, что этот участок отвечает за системы вознаграждений, формировании удовольствия, смеха, зависимости, агрессии и страха.



Свои ощущения сами добровольцы описывали, как умиротворение и физическое ощущение теплоты.