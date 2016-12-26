Житель Петербурга облил свою мать кипятком

Возбуждено уголовное дело

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину, который облил кипятком свою мать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на

Женщина получила ожоги разных частей тела еще 5 декабря, однако госпитализировали ее лишь спустя 11 дней. Еще через 9 дней 52-летняя женщина скончалась в больнице.

В воскресенье, 25 декабря, правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Сообщается, что между матерью и сыном произошел скандал, в порыве гнева, молодой человек плеснул в женщину кипятком.

По данному факту возбуждено уголовное дело.