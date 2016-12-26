Брат мэра Владивостока оставлен под арестом 21:43, 26 декабря Брат мэра Владивостока оставлен под арестом (Эксклюзив)
Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард 20:05, 26 декабря Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард (Эксклюзив)
Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом 19:40, 26 декабря Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 27 вторник
01:04
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
00:03
В Забайкалье мужчина украл корову, чтобы отметить Новый год
Декабрь, 26 понедельник
23:26
Молитва активизирует те же участки мозга, что и секс, - ученые
22:28
Житель Петербурга облил свою мать кипятком
21:43
Брат мэра Владивостока оставлен под арестом Эксклюзив
21:12
На Кубани 12-летний мальчик застрелил 6-летнюю сестру
20:21
За торговлю в неустановленных местах владивостокцам предстоит заплатить штрафы
20:05
Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард Эксклюзив
19:40
Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом Эксклюзив
19:34
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к будущим мамам Фото
19:01
«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья Фото и Видео
18:19
Водитель владивостокского автобуса заплатит штраф за разговоры по телефону
18:07
«Адмирал» сегодня играет с хабаровским «Амуром»
18:04
Борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Москву
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 26 декабря
17:51
Названы основные причины крушения самолета Ту-154 в Адлере
17:41
Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
17:31
Вся Россия заплатит за снижение цен на электричество в ДФО
17:27
Ученые: Болотные ящеры-динозавры теряли зубы, когда у них рос клюв
17:10
Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении Игоря Пушкарева
17:02
Морепродукты продлевают жизнь, - ученые
16:57
В поселке Нелькан сгорела дизельная электростанция
16:54
В NASA опровергли теорию "лунного" заговора
16:51
В Приморье на реке Черная пропал мужчина
16:44
Новый тематический музей открылся во Владивостоке Фото
16:35
Строитель Приморского океанариума продолжает давать показания Эксклюзив
16:31
Ученые выяснили, как у людей появился мозг
16:15
Мужчине сожгли автомобиль за его же деньги Фото
16:04
Необычные доноры пришли на станцию переливания Владивостока Видео
15:57
Предновогодняя неделя будет холодной во Владивостоке
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4060 (196) от 27 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Житель Петербурга облил свою мать кипятком

Возбуждено уголовное дело
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В Санкт-Петербурге задержали 26-летнего мужчину, который облил кипятком свою мать, сообщает РИА VladNews со ссылкой на 

Женщина получила ожоги разных частей тела еще 5 декабря, однако госпитализировали ее лишь спустя 11 дней. Еще через 9 дней 52-летняя женщина скончалась в больнице.

В воскресенье, 25 декабря, правоохранительные органы задержали подозреваемого.

Сообщается, что между матерью и сыном произошел скандал, в порыве гнева, молодой человек плеснул в женщину кипятком.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

comments powered by Disqus
Похожие новости
На Кубани 12-летний мальчик застрелил 6-летнюю сестру
21:12, 26 декабря 2016 На Кубани 12-летний мальчик застрелил 6-летнюю сестру

Проводится проверка

Борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Москву
18:04, 26 декабря 2016 Борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Москву

Поиск пострадавших продолжается

Названы основные причины крушения самолета Ту-154 в Адлере
17:51, 26 декабря 2016 Названы основные причины крушения самолета Ту-154 в Адлере

Расследование продолжается

В поселке Нелькан сгорела дизельная электростанция
16:57, 26 декабря 2016 В поселке Нелькан сгорела дизельная электростанция

Нарушено электроснабжение

В Приморье на реке Черная пропал мужчина
16:51, 26 декабря 2016 В Приморье на реке Черная пропал мужчина

Пропавший завел свой автомобиль и исчез

Мужчине сожгли автомобиль за его же деньги
16:15, 26 декабря 2016 Мужчине сожгли автомобиль за его же деньги

Житель Благовещенска не подозревал, что больше не воспользуется автомобилем

Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой
15:02, 26 декабря 2016 Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой

Легковушка въехала в столб