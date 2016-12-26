На Кубани 12-летний мальчик застрелил 6-летнюю сестру

Проводится проверка

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае трагически погибла маленькая девочка, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Трагедия произошла утром, когда 33-летний житель поселка Прохладный вместе с 12-летним сыном и 6-летней дочерью возвращался с охоты. У мужчины с собой было охотничье ружье. По предварительным данным, отец доверил сыну огнестрельное оружие, мальчик из-за неосторожного обращения с ружьем непроизвольно выстрелил.

Пуля угодила девочке в грудную клетку, после чего малышку доставили в ЦРБ города Лабинска, однако там она скоропостижно скончалась.

По данному факту проводится проверка, устанавливаются все события произошедшего.