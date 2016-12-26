Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении Игоря Пушкарева

У защиты появились новые доводы

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Московский городской суд сегодня, 26 декабря, рассмотрит апелляционную жалобу защиты главы Владивостока Игоря Пушкарева. Как сообщил корреспонденту РИА VladNews адвокат мэра Александр Высоцкий, начало заседания - в 10.15 по московскому времени. Игорь Пушкарев будет смотреть видеотрансляцию заседания в СИЗО №1 города Москвы "Матросская тишина", где он содержится с июня 2016 года.

Как ранее сообщало РИА VladNews, в жалобе защиты, к которой присоединились юристы адвокатского бюро«Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», речь идет о незаконном продлении на три месяца - до 28 февраля 2017 года - срока ареста Игорю Пушкареву. Адвокаты просят Мосгорсуд отменить постановление о продлении содержания под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. У защиты появились новые доказательства невиновности Игоря Пушкарева.

Также сегодня, 26 декабря, Мосгорсуд рассмотрит апелляцию о незаконном продлении срока домашнего ареста брату главы Владивостока, генеральному директору Востокцемента Андрею Пушкареву, который проходит по тому же делу о коммерческом подкупе. Начало заседания - в 12.15 по московскому времени.

Напомним, 28 ноября Басманный суд Москвы продлил на три месяцасрок нахождения под стражей главы Владивостока Игоря Пушкарева, и срок нахождения под домашним арестом Андрея Пушкарева.