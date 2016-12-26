В поселке Нелькан сгорела дизельная электростанция

Нарушено электроснабжение

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

25 декабря в Нелькане Аяно-Майского района Хабаровского края произошло возгорание на дизельной электростанции. На момент прибытия подразделений пожарной части горела крыша ДЭС на площади 200 кв.м. Нарушено электроснабжение, хотя теплоснабжение функционирует в полном объеме, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

Огнеборцы полностью ликвидировали пожар на площади 432 кв.м. Погибших и пострадавших нет. В результате происшествия, электростанция выведена из строя. Материальный ущерб и причины возгорания устанавливается.

Вертолетом Ми-8 местной авиакомпании в населенный пункт было доставлено 5 дизель-генераторов, теплопушки, газовые плиты, газовые баллоны, а также свечи.

В настоящее время больница и две котельные – запитаны от резервных источников питания, детский сад функционирует в штатном режиме.