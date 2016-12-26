В Приморье на реке Черная пропал мужчина

Пропавший завел свой автомобиль и исчез

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В Приморье на реке Черная возле села Данильченково Лазовского района пропал мужчина 1951 года рождения, сообщает корреспондент РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ДВРЦ.

В ходе розыска сотрудниками полиции на берегу реки был обнаружен автомобиль гражданина с заведенным двигателем и включенными фарами, напротив машины находится полынья.

Для оказания помощи полиции в проведении водолазных работ и поиске мужчины выехала группа спасателей. Произведено 4 спуска водолазов, осмотрено 8000 кв. м подводной акватории.

Поиск результата не дал. Запланировано продолжение поисковых мероприятий.