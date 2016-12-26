Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к будущим мамам

Для будущих родителей состоится экскурсия по акушерскому отделению

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В родильном доме № 3 Владивостока готовятся к встрече Нового года. Во вторник, 27 декабря, в женской консультации учреждения пройдет праздник для будущих родителей. Семьи, ожидающие рождения малыша, поздравит коллектив «третьего» роддома и Дед Мороз со Снегурочкой, сообщает РИА VladNews со ссылкой пресс-службу роддома №3.

Как сообщила главврач КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» Светлана Сагайдачная, готовясь к традиционному предновогоднему мероприятию, сотрудники учреждения постарались сделать его программу интересной и оригинальной. «Я уверена, что каждый из нас остается в душе ребенком и искренне верит в чудеса, - отметила Светлана Викторовна. – Поэтому наших гостей ожидают веселые конкурсы, шуточные викторины и подарки от Деда Мороза и Снегурочки. Мы приглашаем всех будущих мам и пап к нам на торжество, чтобы разделить с нами радость от приближения Нового года!»

Для семейных пар подготовлено также увлекательное занятие в творческой мастерской «Мамины руки», которое проведет дизайнер Василина Мазур. С ее помощью все желающие смогут создать оригинальную поделку, изображающую символ наступающего года – петуха.

Кроме того, для будущих родителей состоится экскурсия по акушерскому корпусу, во время которой ее участники смогут оценить не только оснащение родильных залов и палат для совместного пребывания матери и ребенка, но и праздничное убранство учреждения. Так, приступая к знакомству с работой «третьего» роддома, гости мероприятия пройдут по «французской» улице учреждения. Здесь организована стильная фотозона, где пациентки родильного дома могут сделать необычные фотоснимки на фоне нарядной ели, огней, подарков и петушка. Оригинальное оформление присутствует также во всех отделениях роддома № 3.

Мероприятие, посвященное празднованию Нового года, пройдет 27 декабря в конференц-зале женской консультации КГБУЗ «Владивостокский клинический родильный дом № 3» (ул. Калинина, 55, 1-й этаж). Начало – в 14.30. Приглашаются все желающие.