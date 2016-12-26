За торговлю в неустановленных местах владивостокцам предстоит заплатить штрафы

Во Владивостоке прошли заседания административных комиссий

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

134 протокола об административных правонарушениях было рассмотрено на минувшей неделе на заседаниях административных комиссий Владивостокского городского округа, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. По их итогам на нарушителей административного законодательства были наложены штрафы в размеры свыше 319 тысяч рублей.

Среди рассмотренных протоколов большая часть была составлена за нарушение статьи 9.1 закона «Об административных правонарушениях в Приморском крае» - торговля и оказание услуг в неустановленных местах. Так, из 34 материалов, представленных на заседании административной комиссии Советского района, 26 касались незаконной торговли. Все протоколы были составлены за торговлю без разрешительных документов на улице Русской, в частности, по адресам: ул. Русская, 21, 42, 68, 70, 72 и 90. Нарушителям статьи 9.1 были выписаны штрафы в сумме более 33 тысяч рублей. После оплаты деньги поступят в бюджет Приморского края.

Напомним, представители административных комиссий всех районов города ежедневно следят за соблюдением гражданами и предприятиями всех форм собственности административного законодательства.