Строитель Приморского океанариума продолжает давать показания

Заседание во Фрунзенском суде Владивостока назначено на 27 декабря

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Очередное заседание по делу о строительстве Приморского океанариума состоится 27 декабря (начало - в 14:00) во Фрунзенском районном суде Владивостока, сообщает корреспондент РИА VladNews. Ответчиком по делу выступает экс-глава Дирекции по строительству в ДФО Управделами президента РФ Андрей Поплавский (ему вменяется растрата бюджетного миллиарда). Ожидается, что в этот раз состоится третий - и уже заключительный - допрос одного из важнейших свидетелей по делу. Перед судом предстанет бывший глава НКО "Мостовик" Олег Шишов.

Так как данный свидетель сейчас отбывает наказание в колонии в Омске, он не может присутствовать лично на судебных заседаниях - и его допрос проводится посредством видеоконференцсвязи. Экс-гендиректор "Мостовика" уже ответил на вопросы гособвинения и на часть вопросов защиты. Теперь он даст ответы на оставшиеся вопросы адвокатов, а также других сторон процесса (обвинения, самого Поплавского и судьи) - если они появятся. Стоит отметить, что допрос этого свидетеля затягивается из-за качества связи (ранее Шишов уже жаловался на помехи в передаче аудиосигнала, которые мешают давать полноценные показания суду в Москве).

Напомним, судебное рассмотрение этого дела длится уже несколько месяцев. Отметим, что пропавший бюджетный миллиард ищут уже 2 года. При этом стоимость океанариума во время его строительства не вызывала никаких вопросов, документы говорят об отсутствии ущерба от деятельности Поплавского, а специалисты - о том, что завысить стоимость строительства было практически невозможно.

Заседания неоднократно переносились по причинам неявки свидетелей либо подорванного здоровья подсудимого, а самому Поплавскому регулярно продлевали пребывание в СИЗО.