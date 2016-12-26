Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард 20:05, 26 декабря Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард (Эксклюзив)
Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом 19:40, 26 декабря Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом (Эксклюзив)
Самые актуальные события на VladNews за 26 декабря 18:03, 26 декабря Самые актуальные события на VladNews за 26 декабря
Новостная лента
Декабрь, 26 понедельник
20:48
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
20:21
За торговлю в неустановленных местах владивостокцам предстоит заплатить штрафы
20:05
Строитель Приморского океанариума объяснил, куда делся бюджетный миллиард Эксклюзив
19:40
Глава Владивостока Игорь Пушкарев остается под арестом Эксклюзив
19:34
Дед Мороз и Снегурочка придут в гости к будущим мамам Фото
19:01
«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья Фото и Видео
18:19
Водитель владивостокского автобуса заплатит штраф за разговоры по телефону
18:07
«Адмирал» сегодня играет с хабаровским «Амуром»
18:04
Борт с телами пассажиров Ту-154 вылетел в Москву
18:03
Самые актуальные события на VladNews за 26 декабря
17:51
Названы основные причины крушения самолета Ту-154 в Адлере
17:41
Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем
17:31
Вся Россия заплатит за снижение цен на электричество в ДФО
17:27
Ученые: Болотные ящеры-динозавры теряли зубы, когда у них рос клюв
17:10
Мосгорсуд рассмотрит вопрос об освобождении Игоря Пушкарева
17:02
Морепродукты продлевают жизнь, - ученые
16:57
В поселке Нелькан сгорела дизельная электростанция
16:54
В NASA опровергли теорию "лунного" заговора
16:51
В Приморье на реке Черная пропал мужчина
16:44
Новый тематический музей открылся во Владивостоке Фото
16:35
Строитель Приморского океанариума продолжает давать показания Эксклюзив
16:31
Ученые выяснили, как у людей появился мозг
16:15
Мужчине сожгли автомобиль за его же деньги Фото
16:04
Необычные доноры пришли на станцию переливания Владивостока Видео
15:57
Предновогодняя неделя будет холодной во Владивостоке
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
15:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
15:13
За год число приморских детей-сирот уменьшилось
15:02
Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой Эксклюзив
14:52
Во Владивостоке птиц возвращают с того света Видео
14:50
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Фоторепортажи

«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья

Каждый маленький участник праздника получил подарок
Фото: Администрация Владивостока Фото: Администрация Владивостока
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Волшебный праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами подарила администрация Первомайского района детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Новогоднее мероприятие в кинотеатре "Галактика" посетили 150 ребят и их родители.

«Уже четвёртый год подряд мы организовываем для наших детей этот чудесный праздник. Приглашены 150 детишек с родителями, сестрами и братьями, - отметил Юрий Лопатин, начальник АТУ Первомайского района, - Мы подготовили детям хорошие подарки – сладости и мягкие игрушки, а также постарались подарить настоящую сказку».

Каждый маленький участник праздника получил подарок, а после хоровода вокруг ёлки и различных конкурсов ребята вместе с родителями посмотрели мультфильм «Три богатыря и Морской Царь».

comments powered by Disqus
Похожие новости
Акция
22:38, 25 декабря 2016 Акция "Мандаринка" сплотила владивостокцев

Цель акции – проявление заботы и оказание внимания детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации

В центре Владивостока Деды Морозы подарили детям и взрослым сказку
21:27, 25 декабря 2016 В центре Владивостока Деды Морозы подарили детям и взрослым сказку

Слет волшебников становится доброй традицией

Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова
07:21, 24 декабря 2016 Новогоднюю сказку показали в сквере Суханова

Театрализованное представление «Путешествие в новогоднюю сказку» пройдёт во всех районах Владивостока

Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада
18:33, 23 декабря 2016 Во Владивостоке продолжается ликвидация последствий снегопада

Администрация Владивостока обращается к автолюбителям с просьбой быть внимательными за рулём

Во Владивостоке борются с последствиями снегопада
11:04, 23 декабря 2016 Во Владивостоке борются с последствиями снегопада

Уборка снега проходит во всех районах города

Дед Мороз и Снегурочка навестили ребят, которые оказались в больницах
10:38, 23 декабря 2016 Дед Мороз и Снегурочка навестили ребят, которые оказались в больницах

Администрация Владивостока и предприниматели организовали для детей праздник

«Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке
13:39, 22 декабря 2016 «Рождественский караван Coca-Cola» путешествует во Владивостоке

Крупная компания 16 лет приезжает к тем, кто больше всего нуждается в новогоднем чуде