«В гости к ёлочке» пришли 150 детей с ограниченными возможностями здоровья

Каждый маленький участник праздника получил подарок

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Волшебный праздник с Дедом Морозом, Снегурочкой и сказочными персонажами подарила администрация Первомайского района детям с ограниченными возможностями здоровья, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. Новогоднее мероприятие в кинотеатре "Галактика" посетили 150 ребят и их родители.

«Уже четвёртый год подряд мы организовываем для наших детей этот чудесный праздник. Приглашены 150 детишек с родителями, сестрами и братьями, - отметил Юрий Лопатин, начальник АТУ Первомайского района, - Мы подготовили детям хорошие подарки – сладости и мягкие игрушки, а также постарались подарить настоящую сказку».

Каждый маленький участник праздника получил подарок, а после хоровода вокруг ёлки и различных конкурсов ребята вместе с родителями посмотрели мультфильм «Три богатыря и Морской Царь».