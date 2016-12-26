Самые актуальные события на VladNews за 26 декабря

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Губернаторский подарок удивил приморцев
Содержание подарка очень удивило
Серьезное ДТП произошло в Приморье
Участники аварии сильно пострадали
Мужчина попал под колеса авто во дворе жилого дома под Владивостоком
Виновник ДТП скрылся, а пострадавшего госпитализировали
Пенсионер на джипе сбил пенсионерку во Владивостоке
77-летняя женщина получила перелом
В Приморье тигры продолжают выходить к людям
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Тела жертв крушения и обломки Ту-154 уносит в открытое море
В России объявлен день траура