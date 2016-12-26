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Правительство не запретило торговлю разливным алкоголем

Законопроект предполагал обеспечение хозяевами кафе и ресторанов личной безопасности потребителей спиртных напитков
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Кабмин РФ отклонили законопроект, который обязывает владельцев ресторанов ограждать своих клиентов от контрафактного алкоголя. Дело в том, что документ, подготовленный депутатом Олегом Михеевым, был недостаточно проработан, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Информинг.

Отметим, что после того, как в Иркутске произошел инцидент с отравлением суррогатным «боярышником», правительство страны стало предпринимать действия, которые обеспечивали бы безопасность граждан.

В кабмине также обеспокоены случаем, который произошел в конце ноября в одном из ресторанов Новокузнецка. Тогда суррогатным алкоголем отравились 11 посетителей этого заведения.

Как выяснилось, они отмечали день рождения и во время застолья употребляли различные разливные напитки. Известно, что тогда три гостя скончались. Как отмечают в правительстве, такие случаи в общепите происходят регулярно.

Стоит заметить, что законопроект депутата Госдумы «О внесении изменений в статьи 16 и 20 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта» был отправлен на согласование в Минэкономразвития, Минюст, Минпромторг, МВД, Роспотребнадзор и Росалкогольрегулирование. Отзыв этих ведомств оказался отрицательным. Причина заключается в формулировках.

В частности, законопроект предполагал обеспечение хозяевами кафе и ресторанов личной безопасности потребителей спиртных напитков. Нарушителей предлагалось лишать лицензии на продажу алкоголя.

Однако в правительстве посчитали, что закон о регулировании оборота алкоголя касается вопросов производства и оборота подобной продукции, а не личной безопасности посетителей.

Более того, законопроект не определяет перечень мер для обеспечения личной безопасности граждан. Наряду с этим в случае принятия норм, о которых говорится в документе, резко возрастет финансовая нагрузка на хозяйствующие субъекты. Причем автор законопроект не приводится оценка размера такого ущерба.

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