Морепродукты продлевают жизнь, - ученые

«Дары моря» помогают бороться с лишним весов

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Американские ученые в ходе исследования выяснили, что морепродукты продлевают жизнь, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ВКурсе.

Специалисты провели исследование, которое длилось 15 лет. Добровольцев разделили на три группы. Участники первой группы употребляли морепродукты время от времени. А вот добровольцы второй группы ели их регулярно. И, как оказалось, продолжительность жизни была больше у тех людей, которые попали во вторую группу.

По мнению специалистов, регулярное употребление морепродуктов снижает риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы на 35%. Положительное влияние их на здоровье объясняется наличием в их составе жирных кислот омега-3.

Как отмечают эксперты, людям, страдающим от избыточного веса, необходимо обязательно вводить в свой ежедневный рацион морепродукты. Также морепродукты должны присутствовать на обеденном столе тех, кто страдает от проблем пищеварительной системы.