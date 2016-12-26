Мужчине сожгли автомобиль за его же деньги

Житель Благовещенска не подозревал, что больше не воспользуется автомобилем

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В Благовещенске сгорел автомобиль, сообщает РИА VladNews со ссылкой на @28dps.

Инцидент произошел в районе улицы 50 лет Октября. По словам очевидцев, мужчина не смог завести свой автомобиль самостоятельно, потому решил обратиться за помощью к специалистам. Судя по всему, прибывший мастер нарушил технику при так называемом подогреве авто, в результате чего транспортное средство загорелось. Как стало известно после, все, что находилось под капотом авто, выгорело дотла. Автомобиль восстановлению не подлежит.

При происшествии никто не пострадал.