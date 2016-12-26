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Ученые: Болотные ящеры-динозавры теряли зубы, когда у них рос клюв

Это помогает объяснить, почему у птиц зубов нет
Фото: chinleana.fieldofscience.com Фото: chinleana.fieldofscience.com
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Некоторые виды динозавров теряли зубы по мере взросления. И речь не идет о каких-то молочных зубах, как об этом можно было бы подумать - здесь все гораздо интереснее. Взрослея, древние ящеры меняли свои зубы на клюв, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science. Об этом пишет авторитетное научное издание Current Biology.

В наличии столь уникальной особенности заподозрили вид Limusaurus inextricabilis, детальные описания которого появились в научной литературе в 2009 году.

Останки динозавров Limusaurus inextricabilis, именуемых также болотными ящерами, были найдены на территории современной Китайской Народной Республики. Анализируя кости, палеонтологи сперва решили, что нашли сразу два вида ящеров, различающихся строением черепа - у одних были зубы, у других же, соответственно, клюв.

Однако дальнейшее исследование показало, что это все же один и тот же вид. Представители которого избавлялись от зубов в процессе роста.

Это, как отмечают палеонтологи, единственный известный науке вид животных с подобной особенностью. Свидетельствующей о переходе взрослых особей болотных ящеров на вегетарианскую диету. Детеныши Limusaurus inextricabilis, при этом, были, судя по всему, всеядными.

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