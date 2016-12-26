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Предновогодняя неделя будет холодной во Владивостоке

Существенных осадков не ожидается
Фото: РИА VladNews Фото: РИА VladNews
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Минувшее воскресенье порадовало владивостокцев спокойной погодой, сообщает РИА VladNews со ссылкой на Примпогоду. Температура воздуха повысилась до −1 °C до −4 °.

Сегодня, 26 декабря, в некоторых районах края возможен небольшой снег. Максимальная температура воздуха в первой половине дня +2…−6 °C, затем начнёт понижаться.

Во Владивостоке облачно с прояснением во второй половине дня, без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный, во второй половине дня сильный. Температура воздуха от 0 °C утром, к концу дня понизится до −6…−8 °C.

Во вторник, 27 декабря, холодный воздух распространится на территорию края. Похолодает, на побережье усилится ветер. Температура воздуха ночью понизится до −17…−24 °C. В некоторых районах возможен небольшой снег. День ожидается холодным, в отдельных районах с сильным ветром.

Во Владивостоке небольшая облачность, без осадков. Ветер северо-западный сильный. Температура воздуха ночью −15…−17 °C, днем воздух прогреется незначительно, на 2–4 градуса. 

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