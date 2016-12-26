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Общество

В NASA опровергли теорию "лунного" заговора

"Климатические" условия поверхности спутника Земли воссоздали в лаборатории
Фото: Яндекс Фото: Яндекс
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Сторонники идеи «лунного» заговора, кроме всего прочего, делают акцент на странном поведении пыли, которая «левитирует» рядом с местом высадки американских астронавтов. И теперь в NASA нашли объяснение этому феномену, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

Официальная версия высадки американских астронавтов на спутник нашей планеты десятилетиями подвергается нападкам со стороны приверженцев идеи «лунного» заговора. Некоторые всерьез полагают, что никакой высадки на Луне не было, а NASA подделало все свидетельства экспедиций. Одним из «неопровержимых» доказательств своей правоты адепты теории заговора считали лунную пыль, которая «витала» на снимках, сделанных рядом с местом высадки американцев (якобы пыль не может двигаться таким образом в условиях отсутствия атмосферы).

Эксперты NASA далеко не всегда стремятся развенчивать мифы о полетах американских астронавтов, считая их абсурдными. Однако в случае с лунной пылью специалисты космического ведомства все же представили свою версию. Сюй Ван (Xu Wang) и его коллеги детально изучили снимки, сделанные в рамках миссии «Аполлон», а также ряд других данных, полученных, в частности, аппаратом «Розетта».

Выяснилось, что «странная» пыль присутствует не только на старых снимках. Чтобы понять причину этого явления, в лаборатории были воссозданы условия поверхности Луны. Как показал эксперимент, необычное поведение пыли было вызвано солнечным ультрафиолетовым излучением и плазмой солнечного ветра.

Заряженные частицы солнечного ветра бомбардируют поверхность Луны, из-за этого пылинки приобретают положительный электрический заряд. В то же время проникающие в глубины грунта Луны ультрафиолетовые лучи Солнца ведут к тому, что на пылинках появляются области, имеющие очень высокий отрицательный заряд. Постепенно частички грунта накапливают положительные и отрицательные заряды, что ведет к «катапультированию» их в космическое пространство. Этим также можно объяснить и постепенно исчезновение следов астронавтов NASA с поверхности спутника Земли.

Ранее, напомним, было найдено убедительное доказательство того, что астронавты NASA действительно высаживались на Луну. На ее поверхности был обнаружен ударный кратер от падения ускорителя третьей ступени для ракеты-носителя «Сатурн-5».

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