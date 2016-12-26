Ученые выяснили, как у людей появился мозг

В этом помогли древнейшие из ныне живущих позвоночных

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Исследование самых древних из ныне живущих позвоночных – миног – позволило выяснить, что человек получил мозг благодаря гену Anf/Hesx1, близкому к своему «собрату» – Xanf, сообщает РИА VladNews со ссылкой на naked-science.

С выводами исследователей из Института биоорганической химии РАН знакомит журнал Scientific Reports. В центре внимания генетиков оказалась ДНК миног. Последние являются примитивными бесчелюстными рыбами, длина которых может варьироваться от 10 до 100 см. Интерес к миногам был вызван тем, что они являются самыми древними из ныне живущих позвоночных. Это помогло ученым выяснить тайну появления мозга у людей.

Ранее исследователи уже обратили внимание на ген Xanf: он отвечает за рост передней части зародыша лягушек. Именно благодаря Xanf у животного формируется мозг. Ученые предположили, что данный ген (а вернее, одна из его «модификаций») может отвечать за рост мозга и черепа у таких древних позвоночных, как миноги. Долгое время доказать это не удавалось, однако сейчас исследователи получили убедительное свидетельство в пользу своей гипотезы. Были выращены зародыши миног Lethenteron camtschaticum, после чего специалисты извлекли из их голов молекулы РНК, вырабатывающиеся клетками при «чтении» генов. Затем было собрано множество коротких цепочек ДНК.

Изучение последовательностей ДНК позволило понять механизм формирования мозга у миног. Оказалось, что за это отвечает аналог гена Xanf – Anf/Hesx1. В сравнении с более сложными позвоночными, «мозговой» ген у миног активируется на более позднем этапе развития существа. Именно поэтому миноги обладают столь малым мозгом.

Ученые считают, что ген Anf/Hesx1 появился примерно 550 млн лет назад и сыграл одну из важнейших ролей в эволюции позвоночных. Именно благодаря ему, если верить представленным выводам, человек получил мозг в его нынешнем виде.

Ранее другая группа специалистов выявила фундаментальное единство строения мозга у разных беспозвоночных. По мнению экспертов, это говорит о наличии у этих животных единого предка, обитавшего на планете примерно 600 млн лет назад.