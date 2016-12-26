Водитель владивостокского автобуса заплатит штраф за разговоры по телефону

Мужчина при разговоре не пользовался специальной гарнитурой

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Очередную проверку работы городских автобусов провели сотрудники управления транспорта администрации Владивостока, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока. В результате установлено, что водитель одного из автобусов маршрута № 68 «Семеновская – ТЦ "Приморье"» во время движения разговаривал по телефону без использования технического устройства, позволяющего вести переговоры без рук.

Таким образом был нарушен пункт 2.7 Правил дорожного движения, а также пункт 2.3.23 заключенного в этом году договора администрации Владивостока с автотранспортной компанией. Согласно этим документам, водителям автобусов запрещено во время движения разговаривать по телефону без использования технического устройства, позволяющего вести переговоры без рук. Руководителю компании, которой принадлежит транспортное средство, направлено уведомление о наложении штрафа в размере восьми тысяч рублей.