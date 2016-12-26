Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза

Но не всегда они сообщают о своем новом знании родителям

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В журнале The Conversation вышел обзор исследований, посвященных вере малышей в новогоднего волшебника, сообщает РИА VladNews со ссылкой на «Вокруг света».

Большинство мам и пап с удовольствием поддерживают иллюзию существования Деда Мороза, чтобы создать новогоднее настроение или скорректировать поведение ребенка. В этом признались более 80% американских и более 90% китайских родителей.

Но рано или поздно ребенок узнает правду. Как правило, дети перестают верить в Деда Мороза в возрасте около семи лет. По признанию самих взрослых, для них это довольно грустный момент.

Узнать правду о Деде Морозе детям в основном удается самостоятельно, благодаря размышлениям на эту тему. Часто в развенчании мифа «помогают» старшие братья и сестры либо Интернет.

Дети даже не всегда сообщают о своем новом знании родителям, выяснили психологи. Самые сообразительные из них продолжают поддерживать сказку о Деде Морозе, чтобы и дальше получать подарки. Таких детей среди опрошенных оказалось больше половины — 58%. Специалисты считают, что такое поведение может свидетельствовать о хорошо развитых логических способностях.