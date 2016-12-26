Новый тематический музей открылся во Владивостоке

Музей стал лауреатом конкурса социальных проектов

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке в минувшую субботу, 24 декабря, на базе Совете ветеранов Первомайского района (ул. О.Кошевого, 7) состоялось открытие класса-музея, рассказывающего о Великой Отечественной войне и героях - владивостокцах, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Владивостока.

«Идея создания такого музея возникла давно. В этом году благодаря поддержке администрации города Владивостока удалось ее реализовать, - отметил Виктор Потёмкин, председатель общественной организации ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Первомайского района города Владивостока. - Благодаря представленным экспозициям школьникам, студентам, молодежи можно не только рассказать о героическом прошлом нашей Родины, но и показать отдельные вехи истории. Каждый из представленных экспонатов можно посмотреть и подержать в руках».

Сейчас в классе-музее размещены выставка «Оружие победы», имена владивостокцев, погибших в годы Великой Отечественной войны, историческая справка.

Отметим, что проект «Класс-музей для проведения гражданско-патриотической работы с подрастающим поколением» стал лауреатом конкурса социальных проектов. Руководитель совета ветеранов Первомайского района Виктор Потёмкин получил от администрации Владивостока на реализацию задуманного финансовую поддержку.

«Музей обладает очень хорошим образовательно-воспитательным потенциалом. Эффективное использование этого потенциала для воспитания учащихся в духе патриотизма и гражданского самосознания является одной из важнейших задач класса музея», - подчеркнула Ирина Самусенко, заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города.

Отметим, что на открытии класса-музея присутствовали ветераны Великой Отечественной войны. Они тоже высоко оценили идею создания музея.

«Такой музей крайне важен для города, - отметил капитан 1 ранга в отставке, участник Великой Отечественной войны Владислав Степанов. - К сожалению, с каждым годом участников Великой Отечественной войны становится все меньше, и все реже ребята могут получить такую информацию из первых рук. Открытие такого музея очень своевременно и актуально».

«Я много и давно работаю с молодежью, - сказал подполковник в отставке, участник Великой Отечественной войны Борис Никитин. - Открывшийся музей поможет школьникам, студентам узнать что-то новое о войне, об истории. Когда дети заходят в такие музеи, у них сразу возникает интерес, появляется много вопросов. Открытие музея - отличная идея в деле воспитания достойных граждан страны».