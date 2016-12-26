Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой

Легковушка въехала в столб

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Во Владивостоке 8-летний мальчик пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой: автоледи за рулем Toyota Vitz не справилась с управлением и въехала в столб, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Ее сын, сидевший позади водительского сиденья (был пристегнут специальным удерживающим устройством), получил закрытый перелом голени, со смещением. Его госпитализировали в ВКБ №2.

33-летняя женщина не пострадала.

Авария произошла в 10:30 в воскресенье около дома по Народному проспекту, 6. Автомобиль двигался со стороны Шилкинской на Некрасовскую.