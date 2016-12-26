Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями

Губернатор Приморья теряет соратников

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В окружении губернатора Приморья Владимира Миклушевского продолжаются задержания и отставки. Вечером в пятницу задержан входивший в его близкий круг председатель краевого Союза горнопромышленников Алексей Авершин по подозрению в махинациях с госзакупками. Ранее были арестованы вице-губернаторы Сергей Сидоренко и Олег Ежов. Одновременно в краевых СМИ появились информация об аресте политтехнолога Ильи Спокойнова (советника на общественных началах вице-спикера Госдумы Сергея Неверова), но он сам опроверг ее. При этом глава региона на партийной конференции «Единой России» заявил о готовности баллотироваться на пост губернатора в 2019 году.

В субботу приморские СМИ сообщили о задержании председателя Союза горнопромышленников Приморского края Алексея Авершина и супруги гендиректора хоккейного клуба «Адмирал», известного политтехнолога Ильи Спокойнова (известного также под фамилиями Митькин и Зельдович) — гендиректора ООО «Телерадиокомпания “Новая волна”» Марины Свиридовой. По неофициальной информации, предприниматели подозреваются в злоупотреблениях при госзакупках. В СКР по Приморью от комментариев воздержались.

Также ряд приморских СМИ сообщил о задержании самого Ильи Спокойнова. Однако господин Спокойнов это опроверг. «Недоброжелатели выдают желаемое за действительное. Я нахожусь дома с семьей, с детьми и продолжаю работать»,— сказал он информагентству «Примамедиа». Господин Спокойнов консультирует губернатора Приморья по внутриполитическим вопросам уже несколько лет. Ранее он сотрудничал с «Единой Россией» и губернаторами на выборах в разных регионах. К примеру, он консультировал погибшего губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова, бывшего губернатора Архангельской области Илью Михальчука, работал на праймериз «Единой России» в Новосибирской области, а потом стал советником на общественных началах вице-спикера Госдумы Сергея Неверова. Впрочем, в окружении господина Неверова “Ъ” это не смогли оперативно уточнить, лишь отметили факт взаимодействия с ХК «Адмирал» в Смоленской области по созданию хоккейного клуба резервных игроков. Отметим, что 2 ноября официальный сайт ХК «Адмирал» сообщал, что господин Спокойнов принял участие в заседании комитета по спорту «уже в своем новом статусе — советника заместителя председателя Государственной думы Сергея Неверова».

Задержание Алексея Авершина стало неприятным сюрпризом для Владимира Миклушевского. Предприниматель входит в ближайшее окружение губернатора. В начале года они вместе оказались в центре скандала: в интернете были выложены кадры совместного полета господ Авершина, Миклушевского и Спокойнова на вертолете Robinson R66, в который перед взлетом были погружены пакеты с дорогим шампанским. Депутаты Госдумы от КПРФ Сергей Обухов и Валерий Рашкин обратились в Генпрокуратуру и управление президента по противодействию коррупции с просьбой проверить законность использования губернатором частного вертолета (см. “Ъ” от 5 февраля). Тогда господин Авершин заявил, что «вертолет приобрел в 2014 году» и сдает его в аренду всем желающим, а пресс-служба губернатора заявила, что поездка оплачивалась им за счет личных средств.

В этом году были арестованы вице-губернаторы Олег Ежов и Сергей Сидоренко. Первый обвиняется в злоупотреблении полномочиями при оплате строительно-монтажных работ по госконтракту (ущерб 24,5 млн руб.). Второй — в покушении на мошенничество при распределении компенсаций сельхозпредприятиям, пострадавшим от наводнения (ущерб 10 млн руб.).

Губернатор старается показать, что не имеет отношения к обвинениям в адрес чиновников из его окружения. На прошедшей в воскресенье отчетно-выборной конференции регионального отделения «Единой России» Владимир Миклушевский заявил о намерении баллотироваться на пост губернатора на выборах 2019 года. «Ваш покорный слуга, если придет с хорошими результатами и население будет поддерживать, готов участвовать в этих выборах»,— сказал он. Один из делегатов конференции, тем не менее, заметил в разговоре с “Ъ”, что «Миклушевский выглядит очень расстроенным». «Он же видит, что бомбы падают все ближе»,— сказал собеседник.

«За последние полгода два вице-губернатора Приморья были отправлены под стражу, еще два вице-губернатора — Александр Лось и Александр Ролик — перешли работать в краевой парламент. Ушел из краевой администрации и вице-губернатор Сергей Нехаев, а вместе с ним отошел от дел Илья Митькин, который сильно влиял на решения губернатора по политике. Это показатель “разброда и шатания” в команде Миклушевского и говорит о неустойчивости его позиций. Нарастает противостояние с краевыми силовиками. Нельзя отнести к числу его сторонников и дальневосточного полпреда Юрия Трутнева»,— сказала глава центра «Особое мнение» Екатерина Курбангалеева. По ее словам, на этом фоне в крае появилась информация об активизации бывшего мэра Владивостока Владимира Николаева, сестра которого стала депутатом Госдумы.