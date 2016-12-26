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Житель Приморья застрелил своего оппонента

Расследование продолжается
Фото: Яндекс.Картинки Фото: Яндекс.Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 25 декабря, в Уссурийске около ресторана «Султан» произошла ссора между двумя мужчина, в ходе которой один из них достал ружье и выстрел в своего оппонента, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Приморскому краю.

От полученных травм пострадавший скончался.

По данному факту следственными органами было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Правоохранительные органы задержали местного жителя, который подозревается в преступление. В настоящее время задержанный заключен под стражу.

Расследование дела продолжается.

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