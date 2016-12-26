ДТП произошло около остановки "Авангард"

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте: вряд ли мужчина ожидал, что когда в субботу вечером будет ехать по Светланской, он неожиданно получит травму. Авария произошла в 19:10 рядом с остановкой "Авангард" (Сетланская, 143), сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Кроссовер Nissan Terrano столкнулся с автомобилем Toyota Prius. В результате ДТП 31-летний водитель гибридного авто получил сотрясение головного мозга и отправлен на амбулаторное лечение.