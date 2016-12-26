Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые

Специалисты провели исследование

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Ученые в ходе исследования выяснили, какой возраст мужчины является идеальным для потомства, сообщает РИА VladNews со ссылкой на ToDay News Ufa.

В ходе исследования специалисты выяснили, что оптимальный возраст для отцовства составляет от тридцати до сорока лет.

По словам специалистов, именно в этот период мужчины морально готовы к продолжению своего рода.

Также эксперты узнали, что самые здоровые дети рождаются у мужчин в тридцатилетнем возрасте. А вот через десять лет у мужчин в шесть раз возникает риск зачать нездорового ребенка, который будет иметь генетические заболевания.