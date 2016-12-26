Во Владивостоке произошло 545 аварий за неделю

ГАИ насчитала 1 621 нарушение ПДД

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

На дорогах Владивостока за неделю произошло 545 аварий; в 17 ДТП травмы получили 20 человек, сообщили корреспонденту РИА VladNews в пресс-службе ГИБДД города. Зарегистрировано 318 ДТП с материальным ущербом. Участники 91 столкновения составили европротоколы.

Жители и гости приморской столицы нарушили Правила дорожного движения 1 621 раз. Каждое десятое нарушение - это не предоставление преимущества пешеходам (162). Составлено 83 протокола по нарушению правил перевозки несовершеннолетних, 81 - по тонировке, 69 - по нарушению правил парковки (на СВЗТ доставлено 24 авто).

За неделю на пьяной езде во Владивостоке попались 56 человек. Составлено 36 протоколов о превышении скорости, а также 24 - по выездам на полосу встречного движения. Сотрудники Госавтоинспекции обнаружили в остановленных авто 5 должников по административным штрафам.

ПДД за минувшую семидневку нарушили 59 водителей такси и автобусов, а также 246 пешеходов. Составлены соответствующие протоколы.