Необычные доноры пришли на станцию переливания: не боясь запачкать нарядные шубы, рукава для благого дела закатали Дед Мороз и Снегурочка. Акцию, привлекающую внимание общественности к серьезной проблеме донорства провели волонтеры «Молодежного ресурсного центра», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Необычные доноры пришли на станцию переливания Владивостока
С новым годом, служба крови!Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
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