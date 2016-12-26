Необычные доноры пришли на станцию переливания Владивостока

С новым годом, служба крови!

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Необычные доноры пришли на станцию переливания: не боясь запачкать нарядные шубы, рукава для благого дела закатали Дед Мороз и Снегурочка. Акцию, привлекающую внимание общественности к серьезной проблеме донорства провели волонтеры «Молодежного ресурсного центра», сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.