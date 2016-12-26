С приходом зимы тяжелее становится не только людям и животным. Страдают и птицы. Из-за обильного снежного покрова они не всегда могут прокормиться и в погоне за кормом часто появляются у дорог, где их сбивают машины. Или же отстреливают люди. Если таких покалеченных пернатых оставлять на улице шансы выжить у них минимальные. Особенно зимой. Но в большинстве своем, неравнодушные люди, найдя травмированных птиц, передают их в центр реабилитации. Там их лечат и после этого, если возможно, выпускают в природу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.
Во Владивостоке птиц возвращают с того света
Покалеченных пернатых лечат в специальном центреВладивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.
comments powered by Disqus
Похожие новости
13:31, 26 декабря 2016 Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию
Проблемы со здоровьем у девочки появились в раннем возрасте
12:32, 26 декабря 2016 Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке
Соревнования длились три дня
01:26, 25 декабря 2016 В Приморье активизировались воры
Нажива любой ценой
14:25, 24 декабря 2016 Дед Мороз пришел в детскую больницу во Владивостоке
Маленькие пациенты получили подарки
17:28, 23 декабря 2016 Приморские кудоисты отобрались на кубок мира-2017
Съезд лучших бойцов страны
16:40, 23 декабря 2016 Все о любимых питомцах сотрудников VIII канала
Новогодний выпуск программы "Милахи"
14:20, 23 декабря 2016 Тоннель имени Сталина во Владивостоке: ремонт на два года
Работы начались осенью этого года