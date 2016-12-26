Во Владивостоке птиц возвращают с того света

Покалеченных пернатых лечат в специальном центре

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

С приходом зимы тяжелее становится не только людям и животным. Страдают и птицы. Из-за обильного снежного покрова они не всегда могут прокормиться и в погоне за кормом часто появляются у дорог, где их сбивают машины. Или же отстреливают люди. Если таких покалеченных пернатых оставлять на улице шансы выжить у них минимальные. Особенно зимой. Но в большинстве своем, неравнодушные люди, найдя травмированных птиц, передают их в центр реабилитации. Там их лечат и после этого, если возможно, выпускают в природу, сообщает РИА VladNews со ссылкой на VIII канал.