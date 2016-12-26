Владивостокские водители отличились безразличием к детям на выходных

Составлено 58 протоколов по факту нарушения правил перевозки несовершеннолетних

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Владивостокские водители по каким-то своим причинам в минувшие выходные отличались безразличием к безопасности детей-пассажиров; так, инспекторы ДПС составили за два дня 58 протоколов по факту нарушения правил перевозки несовершеннолетних (около 2/3 от количества таких протоколов, составленных за всю прошлую неделю). Об этом корреспонденту РИА VladNews сообщили в пресс-службе ГИБДД города. Это нарушение составило более 11% от числа всех нарушений ПДД, зарегистрированных сотрудниками ГАИ за уик-енд (502). Также среди "хитов" был отмечен 51 эпизод не предоставления преимущества пешеходам водителями.

В 15 остановленных инспекторами ГАИ автомобилях за рулем находились люди "подшофе". Среди грубых нарушений ПДД, допущенных владивостокцами за два выходных, - и выезд на "встречку" (составлено 11 протоколов). Кроме того, вручную правоохранители "отловили" пятерых шумахеров.

Также составлено 29 протоколов по тонировке и 19 по нарушению правил парковки. На штраф-стоянку доставлено 3 автомобиля.

Владивостокские пешеходы, как и большинство жителей планеты, считают, что пешеходные переходы находятся слишком далеко - и любят перейти по-быстрому дорогу в неположенном месте. Составлено 66 протоколов в отношении любителей "срезать" себе путь где не надо.

Что касается таксистов и водителей автобусов, то последние вели себя вполне "мирно", и протоколы по нарушению ПДД инспекторам ГАИ пришлось составлять только 4 раза. А вот водители такси нарушили Правила дорожного движения 19 раз.

Аварии

Нарушения ПДД привели к 133 ДТП, из которых 84 привели к существенному материальному ущербу для автомобилистов. Участники 15 столкновений составили европротоколы. В 5 авариях различные травмы получили 5 человек.

