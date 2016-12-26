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Общество

На реках края продолжается интенсивное развитие ледовых явлений

Отмечено шесть мест массового выхода на лёд
Фото: Яндекс. Картинки Фото: Яндекс. Картинки
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

На реках края установился ледостав, на отдельных участках с полыньями, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ по Приморскому краю. 

По многолетним наблюдениям на территории края выявлено шесть мест массового выхода на лёд. В течение дня выход людей на лед составил 4100 человек.

- бухта Новгородская поселка Посьет Хасанского района – 700 человек,

- залив Славянка пгт. Славянка Хасанского района 300 человек,

- северная часть Амурского залива –1150 человек,

- бухты Новик, Рында, Воевода, о. Русский г. Владивосток – 700 человек,

- бухта Муравьиная город Артём – 600 человек,

- бухта Суходол гавань Андреева г. Большой Камень – 650 человек.

В готовности к реагированию на происшествия находятся: 62 человека, 30 единиц техники, из них 11 плав. средств, в том числе от МЧС 17 человек, 6 единиц техники, из них 4 плав. средств.

В целях обеспечения мероприятий по снижению происшествий на водных объектах основные силы ГИМС направлены на организацию патрулирований, профилактическую - пропагандистскую работу с населением.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Приморскому краюеще раз напоминают об опасности нахождения на льду. Выезд автотранспорта, на который категорически запрещен и опасен для жизни!

К сожалению, несмотря на рекомендации сотрудников МЧС люди пренебрегая собственной безопасностью, не только выходят, но и выезжают на лёд, что категорически запрещено и опасно для жизни!

Выходя на лед, соблюдайте все необходимые меры безопасности пребывания на льду, и будьте бдительными к окружающим, Ваша сознательность может спасти жизнь другого человека.

Если все-таки Вы или кто-то провалились под лед, что необходимо предпринять:

- не паниковать, не делать резких движений, стабилизировать дыхание;

- широко раскинуть руки в стороны и постараться зацепиться за кромку льда, чтобы не погрузиться с головой;

-по возможности перебраться к тому краю полыньи, где течение не унесет Вас под лед;

- попытаться осторожно, не обламывая кромку льда, без резких движений, наползая грудью, лечь на край льда, забросить на него одну, а затем и другую ногу;

- если лед выдержал, медленно, откатится от кромки и ползти к берегу;

- передвигаться нужно в ту сторону, откуда пришли, ведь там лед уже проверен на прочность.

Оказание помощи пострадавшему, провалившемуся под лед:

-вызвать скорую помощь и спасателей по телефону 101;

- вооружиться любой длинной палкой, доской, шестом или веревкой, можно связать воедино шарфы, ремни или одежду;

- сообщить пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, уверенность;

- пытаясь вытащить пострадавшего подползать к полынье очень осторожно, широко раскинув руки, если Вы не один, то, лечь на лед и двигаться друг за другом;

-нужно подложить под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры и ползти на них;

- за 3–4 метра протянуть пострадавшему шест, доску, кинуть веревку или шарф или любое другое подручное средство;

- подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на лед и не только не сможете помочь, но и сами рискуете провалиться под лед;

- осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе с ним ползком выбирайтесь из опасной зоны;

- доставьте пострадавшего в теплое (отапливаемое) помещение (место);

- окажите ему помощь: снимите и отожмите всю одежду, по возможности переоденьте в сухую одежду и укутайте полиэтиленом (возникнет эффект парника).

- передайте пострадавшего спасателям или скорой помощи.

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