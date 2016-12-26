Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Краснодарском крае

Расследование продолжается

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 92 человек. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Сочинскому гарнизону.

Установлено, что самолет, на борту которого находились 92 человека, выполнял плановый полет в Сирию. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России.

В настоящее время проводится расследование, для этого была создана оперативно-следственная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся допросы должностных лиц.