Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой 15:02, 26 декабря Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой (Эксклюзив)
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями 14:50, 26 декабря Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте 14:41, 26 декабря Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте (Эксклюзив)
Новостная лента
Декабрь, 26 понедельник
15:48
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров
15:48
​Игоря Пушкарева могут отпустить из-под стражи уже в этом году
15:33
Во Владивостоке сформировали сборную Дальнего Востока по кудо Фото
15:24
Назван возраст, до которого дети верят в Деда Мороза
15:13
За год число приморских детей-сирот уменьшилось
15:02
Во Владивостоке ребенок пострадал в ДТП, в которое попал вместе с мамой Эксклюзив
14:52
Во Владивостоке птиц возвращают с того света Видео
14:50
Мобильная аудитория интернет-банка Сбербанк Онлайн превысила 20 млн человек
14:50
Владимира Миклушевского обкладывают задержаниями
14:49
Ученые узнали идеальный возраст для отцовства, - ученые
14:47
Житель Приморья застрелил своего оппонента
14:41
Владивостокский автолюбитель получил по голове в темноте Эксклюзив
14:38
На реках края продолжается интенсивное развитие ледовых явлений
14:27
Лучшим сотрудникам владивостокской полиции вручена премия имени погибшего милиционера Фото
14:17
Во Владивостоке произошло 545 аварий за неделю Эксклюзив
14:16
Предпринимателям Владивостока оказана финансовая поддержка в размере 39,6 миллионов рублей Видео
14:03
Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе
13:55
Владивостокские водители отличились безразличием к детям на выходных Эксклюзив
13:53
Владивостокские огнеборцы спасли мужчину Фото
13:42
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Краснодарском крае
13:42
Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке
13:31
Приморцы отправили Дашу Лепчук на операцию Видео
13:23
Пикет #выстрел_в_спину пройдет во Владивостоке
13:13
Водитель такси надолго запомнит поездку в один из районов Владивостока Фото
13:02
Лекция дачников Владивостока отменяется
12:54
Патологоанатомы теперь и после смерти могут видеть, у кого были вредные привычки
12:43
Владивостокцы встречают Новый год оригинальным способом Фото и Видео
12:42
Владивостокские болельщицы прославились своей красотой на всю Россию Фото
12:32
Детское первенство края по бадминтону прошло во Владивостоке Видео
12:17
ВОЗ: найдена надежная вакцина от Эболы
12:07
Владивостокская автоледи на малолитражке "влетела" в автобус Эксклюзив
12:02
Раздельный сон укрепляет брак, - ученые
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4059 (195) от 23 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Происшествия

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения самолета в Краснодарском крае

Расследование продолжается
Фото: ТАСС Фото: ТАСС
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В воскресенье, 25 декабря, в Краснодарском крае произошла авиакатастрофа, в результате которой погибли 92 человек. По данному факту Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил полетов, повлекшее тяжкие последствия, сообщает РИА VladNews со ссылкой на СУ СК РФ по Сочинскому гарнизону.

Установлено, что самолет, на борту которого находились 92 человека, выполнял плановый полет в Сирию. Через некоторое время после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка, Ту-154 пропал с экрана радара. Поиск места крушения самолета производится поисково-спасательными службами Министерства обороны Российской Федерации и МЧС России.

В настоящее время проводится расследование, для этого была создана оперативно-следственная группа. Все обстоятельства произошедшего выясняются. Проводятся допросы должностных лиц.

Читайте также:
comments powered by Disqus
Похожие новости
Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке
13:42, 26 декабря 2016 Панихида по погибшим в авиакатастрофе в Сочи ﻿прошла во Владивостоке

26 декабря объявлен день трауром

Владивостокская автоледи на малолитражке
12:07, 26 декабря 2016 Владивостокская автоледи на малолитражке "влетела" в автобус

После лобового ДТП она была госпитализирована

Водитель
11:47, 26 декабря 2016 Водитель "крузака" обеспечил головную боль пассажиру малолитражки во Владивостоке

Пострадавший в ДТП получил травмы головы

Тела жертв крушения и обломки Ту-154 уносит в открытое море
11:37, 26 декабря 2016 Тела жертв крушения и обломки Ту-154 уносит в открытое море

В России объявлен день траура

Мужчина попал под колеса авто во дворе жилого дома под Владивостоком
11:29, 26 декабря 2016 Мужчина попал под колеса авто во дворе жилого дома под Владивостоком

Виновник ДТП скрылся, а пострадавшего госпитализировали

В Приморье потушен пожар в жилом двухквартирном доме
11:14, 26 декабря 2016 В Приморье потушен пожар в жилом двухквартирном доме

Горел потолок

Очередной пешеход во Владивостоке
11:12, 26 декабря 2016 Очередной пешеход во Владивостоке "добегался"

Он попал под машину - и теперь ходит по врачам