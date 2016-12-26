Лучшим сотрудникам владивостокской полиции вручена премия имени погибшего милиционера

Награда учреждена в 1990 году

Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

В зале Управления МВД России по городу Владивостоку состоялось вручение ежегодной премии имени Виктора Фесюна, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД России по городу Владивостоку. Награда учреждена в 1990 году в городе Владивостоке в память о легендарном сотруднике уголовного розыска.

Уже на протяжении 27 лет премия присуждается лучшим сотрудникам полиции города Владивостока. Церемония награждения проводится с целью укрепления традиций, преемственности поколений полицейских и передачи ценного опыта раскрытия преступлений.

В этом году девять сотрудников оперативных служб из разных подразделений Управления МВД России по городу Владивосток удостоены Премии имени полковника милиции Виктора Фесюна за высокие показатели в оперативно-служебной деятельности.

Виктор Фесюн погиб 13 мая 1982 года, выполняя интернациональный долг в Афганистане, куда был направлен в качестве советника для оказания содействия в борьбе с преступностью и ликвидации банд. На момент гибели Виктор Акимович Фесюн занимал должность начальника Управления уголовного розыска УВД Приморского края. В 2005 году Виктор Акимович Фесюн посмертно награжден орденом Красного знамени. Его имя навечно занесено в списки личного состава приморской полиции.

Поздравить сотрудников пришли Председатель краевого совета ветеранов органов внутренних дел УМВД России по Приморскому краю Валерий Яшин, члены Общественного совета и совета ветеранов при УМВД России по городу Владивостоку, руководство и личный состав управления.

Перед сотрудниками выступила вдова Виктора Фесюна – Нина Фесюн, которая, начиная с 1990 года помогает семьям сотрудников, погибших при исполнении служебного долга. Она поблагодарила присутствующих за добрую память о погибшем муже, ответственную работу и помощь семьям погибших. «Многие сослуживцы Виктора уже ушли из жизни, но мне приятно, что память о нем живет до сих пор», - отметила Нина Сергеевна.

В завершении мероприятия прозвучали песни в исполнении вокального ансамбля УМВД России по городу Владивостоку.