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Приморье скорбит со всей страной по погибшим в авиакатастрофе

26 декабря объявлен днем траура
Фото: Администрация Приморского края Фото: Администрация Приморского края
Владивосток, понедельник, 26 декабря , РИА Vladnews.

Приморье скорбит по погибшим в авиакатастрофе над Черным морем вместе со всей страной, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края. Так, в память о погибших россиянах на здании Администрации Приморского края приспущены флаги.

Как сообщили в департаменте внутренней политики региона, все муниципальные образования края также присоединились к траурным мероприятиям.

Напомним, направлявшийся из Москвы в Сирию самолет Минобороны Ту-154 разбился рано утром, 25 декабря, через несколько минут после взлета из аэропорта Адлер, где была выполнена дозаправка. На его борту находились военнослужащие, представители СМИ – съемочные группы Первого канала, телеканалов «Звезда» и НТВ, – более 60 участников ансамбля имени Александрова, включая руководителя – Валерия Халилова. Все они направлялись на авиабазу Хмеймим, чтобы поздравить военнослужащих ВКС России с наступающими праздниками.

В авиакатастрофе также погибли директор департамента культуры Минобороны РФ Антон Губанков и общественный деятель Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.

Ранее РИ АVladNews сообщало, что сегодня, 26 декабря, в России – общенациональный день траура по жертвам катастрофы самолета Ту-154 Минобороны России в Сочи. В результате трагедии погибли 92 человека.

В соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина, по всей стране приспущены государственные флаги, а учреждения культуры и телерадиокомпании должны отменить развлекательные предновогодние передачи. В день траура телеканалы также снимут с эфира рекламу.

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